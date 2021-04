Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 19 avril 2021 à 9h15 par La rédaction

Blessé après son passage en sélection nationale et absent face à l’Atalanta, la relation entre Cristiano Ronaldo et la Juventus serait en train de se tendre en coulisses. De quoi faciliter un départ vers le PSG ?

Revenu fatigué de ses trois matchs avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n’a pas pu aider ses coéquipiers lors de la défaite à Bergame (0-1), la faute à un petit problème physique. Un nouvel épisode qui fait couler beaucoup d'encre en Italie, d’autant plus que ce match était plus qu’important pour la Juventus, qui est loin du titre cette saison et qui n’a toujours pas validé sa place en Ligue des champions la saison prochaine.

Un malaise grandissant entre la Juventus et CR7 ?