Foot - Mercato - PSG

Mercaot - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ ?

Publié le 19 avril 2021 à 7h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Gianluigi Donnarumma continuerait à négocier avec le Milan AC. Mais les négociations seraient toujours aussi compliquées.

Malgré l’excellente saison réalisée par Keylor Navas, les dirigeants du PSG voudraient recruter un gardien de but lors du prochain mercato estival. Et selon la presse italienne, Leonardo aurait coché le nom de Gianluigi Donnarumma. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC, le portier de 22 ans souhaite rester au sein de son club formateur, mais les négociations seraient bloquées, et notamment en raison des exigences de son agent Mino Raiola. Pourtant ce dimanche, Paolo Massara a affiché son optimisme dans le dossier Donnarumma : « Il n'y a pas de nouvelles, mais nous sommes sereins car le club a fait sa part en proposant des sommes importantes. Nous sommes convaincus que cela conduira à une issue positive » a déclaré le directeur sportif du club italien.

Le Milan AC a formulé une nouvelle offre pour Donnarumma, mais...