Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première certitude pour l’avenir de Moise Kean !

Publié le 19 avril 2021 à 5h30 par T.M.

A l’approche de la fin de la saison, l’avenir de Moise Kean fait de plus en plus parler. Et alors que les questions sont nombreuses, l’entourage de l’Italien a fait certaines confidences à ce sujet.

Arrivé l’été dernier au PSG, Moise Kean réalise une très bonne saison dans la capitale. Après ses mésaventures à Everton, l’Italien se relance parfaitement avec les Parisiens, au point d’ailleurs de convaincre Leonardo de le conserver définitivement. Toutefois, pour cela, le PSG devra négocier avec les Toffees. En effet, Kean est prêté sans option d’achat et il faudra donc répondre aux attentes des Anglais pour envisager un transfert.

« Difficile pour lui de retourner à Everton »