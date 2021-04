Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut une recrue complètement inattendue !

Publié le 19 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Alessandro Florenzi au PSG est encore loin d’être garanti, Leonardo devrait en réalité tenter de faire revenir… Serge Aurier !

Ces derniers jours, la presse italienne a fait une révélation inattendue en indiquant que le PSG hésitait finalement à lever l’option d’achat de 9M€ disponible auprès de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi. Le latéral droit italien, qui semblait initialement parti pour être définitivement transféré au Parc des Princes, est donc finalement mis de côté par Leonardo. Et pour cause, le directeur sportif du PSG aurait une autre option pour le moins inattendue en tête….

Le PSG veut faire revenir Aurier