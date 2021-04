Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un terrible rebondissement pour Neymar à cause de la Super Ligue ?

Publié le 20 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Bien que tout semble bouclé pour la prolongation de Neymar, la création de la Super Ligue rebat les cartes sur le mercato. Suffisant pour faire capoter le deal ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tout est bouclé pour la prolongation de Neymar au PSG. Le Brésilien devrait prolonger jusqu'en juin 2027 signant donc un nouveau contrat de 5 ans plus une saison supplémentaire en option. Le numéro 10 de la Seleçao semble donc avoir la volonté de s'inscrire sur le très long terme au PSG. Mais la création de la Super Ligue apporte une donnée supplémentaire dans ce dossier.

La Super Ligue peut-elle tout remettre en cause pour Neymar ?

Et pour cause, le PSG a refusé de faire partie de cette nouvelle ligue semi-fermée, s'asseyant donc sur les éventuels revenus colossaux qui vont en découler. Par conséquent, les clubs de la Super Ligue auront les moyens d'offrir d'énormes salaires, et surtout, d'un point de vue sportif, ce nouveau mini-championnat permet d'affronter les meilleures équipes du monde dans les plus beaux stades, ce dont rêvent tous les joueurs. Reste à savoir si cela fera changer d'avis Neymar