Mercato - Barcelone : Sergio Agüero a répondu à l'ultimatum de Laporta !

Publié le 19 avril 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero a déjà annoncé qu'il allait quitter Manchester City cet été. Conscient de la situation d'El Kun, le PSG, le FC Barcelone et Chelsea seraient à la lutte pour s'offrir ses services. Toutefois, il semblerait que Joan Laporta ait déjà remporté cette bataille colossale avec Leonardo et Thomas Tuchel. En effet, la signature de Sergio Agüero au Barça serait imminente. Et pour rejoindre son compatriote et ami Lionel Messi en Catalogne, le buteur argentin aurait fait de gros efforts.

Après 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero va faire ses valises à l'issue de la saison et changer de club. En fin de contrat le 30 juin, El Kun a déjà convenu avec Pep Guardiola de son départ. En effet, les Citizens comme le joueur ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas renouveler le bail pour leur cohabitation. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG, au FC Barcelone et à Chelsea. En effet, Leonardo, Joan Laporta et Thomas Tuchel seraient prêts à se livrer une grosse bataille pour le recrutement de Sergio Agüero. Toutefois, il semblerait que le combat soit déjà gagné d'avance par le nouveau président du Barça.

Sergio Agüero déjà destiné au FC Barcelone ?

D'après les indiscrétions du programme La Porteria , diffusée sur la chaîne Bétévé , l'arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone ne serait qu'une question de temps. D'ailleurs, la signature d' El Kun au Barça serait même imminente. En effet, ses avocats auraient déjà entre les mains un projet de contrat. Ce qui atteste de l'existence de négociations avancées entre la direction du FC Barcelone et le clan Agüero. Et pour s'engager avec le Barça, le buteur argentin de 32 ans aurait fait un énorme geste financier.

Agüero aurait accepté de baisser son salaire pour le Barça