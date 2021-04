Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta proche de boucler un premier énorme coup ?

Publié le 19 avril 2021 à 16h00 par A.M.

Sus contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero va quitter les Citizens cet été. Et visiblement, le FC Barcelone serait en passe d'attirer le Kun.

C'est officiel depuis quelques jours, Sergio Agüero quittera Manchester City à l'issue de son contrat, le 30 juin prochain. Libre, l'attaquant argentin ne manque pas de courtisans puisque son nom circule du côté du PSG, de Chelsea et surtout du FC Barcelone. Pep Guardiola se prononçait d'ailleurs récemment concernant la future destination du Kun : « Nous serons ravis de la décision qu’il prendra, la meilleure pour lui et sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous . » Et le technicien espagnol pourrait effectivement être ravi du choix de Sergio Agüero.

Agüero tout proche du Barça ?