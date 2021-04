Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion secrète pourrait relancer l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 19 avril 2021 à 8h45 par B.C.

Alors qu’il cherche à prolonger le contrat de Lionel Messi, Joan Laporta n’aurait pas traîné en rencontrant l’Argentin dès sa prise de fonction au FC Barcelone. Une première réunion qui pourrait s’avérer être décisive pour la suite…

Alors que Lionel Messi avait clairement affiché son envie d’ailleurs l’été dernier, le FC Barcelone tremble à l’idée de voir l’attaquant argentin partir dès la fin de la saison. Et pour cause, si Josep Maria Bartomeu avait décidé de retenir contre son gré la star du club culé, cette dernière sera cette fois-ci libre de prendre la décision qu’elle souhaite. Les différents membres du FC Barcelone multiplient donc les sorties médiatiques pour convaincre Lionel Messi de prolonger son bail, à commencer par Joan Laporta, nouveau président, qui a fait du nouveau contrat de l’attaquant une priorité. « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher », a-t-il confié samedi soir après la victoire en Coupe du Roi. Et Joan Laporta ne s’activerait pas uniquement devant les caméras.

La réunion qui pourrait tout changer