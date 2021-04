Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi a envoyé un message tonitruant à Laporta !

Publié le 19 avril 2021 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait toujours partagé entre un départ et une prolongation avec le FC Barcelone. Lors d'une conversation avec Joan Laporta après le sacre en Coupe du Roi, La Pulga aurait expliqué qu'il n'avait pas encore pris sa décision quant à son avenir, mais que dans tous les cas, il ferait le nécessaire pour faciliter les choses à son club de coeur.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi serait toujours incertain. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga peut déjà négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit à l'issue de la saison. Toutefois, le capitaine du FC Barcelone ne voudrait pas se précipiter avant de trancher pour son avenir. Toujours dans le flou le plus total quant à sa situation, Lionel Messi se serait entretenu avec Joan Laporta après le sacre en Coupe du Roi. Et lors de cet entretien, la star argentine aurait fait passer un message clair à son président.

«Presi, que je parte ou je reste, je rendrai les choses faciles»