Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi est clairement interpellé au Barça !

Publié le 19 avril 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est toujours dans le flou pour son avenir. Mais au Barça, on attend avec impatience son choix.

Après la victoire en finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao (4-0), Joan Laporta a clairement pris position pour l'avenir de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain : « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous . » Et alors qu'il n'a toujours pas prolongé, Lionel Messi est interpellé en interne.

Griezmann et Koeman se mobilisent pour Messi