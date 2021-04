Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre avec Neymar et Mbappé ?

Publié le 20 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Depuis quelques heures maintenant, la planète football est secouée par le projet de Super Ligue. Une révolution qui pourrait bien avoir de très grosses conséquences du côté du PSG.

D’ici quelques mois, le football pourrait bien changer complètement de visage. En effet, alors que le projet d’une Super Ligue fermée entre les plus grands clubs européens a longtemps fait parler, cela se concrétise. 12 clubs (Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Milan AC, Inter Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham) ont annoncé la création de cette Super Ligue censée venir concurrencer la Ligue des Champions. Alors que cela devrait garantir plusieurs centaines de millions d’euros à ces participants, le PSG est pour le moment opposé à faire partie de ce projet.

Une Super Ligue qui change tout pour le PSG ?