Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup dur à prévoir pour Longoria avec cette priorité ?

Publié le 20 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria tentera de conserver Pol Lirola, mais pas forcément aux conditions prévues initialement avec la Fiorentina. Une envie qui s’annonce cependant compliquée.

En janvier dernier, Pol Lirola a rejoint l’OM pour enfin pallier le départ de Bouna Sarr. Prêté par la Fiorentina, l’Espagnol est l’une des satisfactions sur la Canebière. D’ailleurs, cette belle histoire pourrait bien se poursuivre. En effet, alors que Lirola n’a pas caché son envie de continuer à l’OM, Pablo Longoria souhaite également conserver le latéral de 23 ans. Contre 12M€, le montant de l’option d’achat négociée avec la Viola, les Phocéens ont la possibilité de recruter définitivement Pol Lirola. Cependant, en raison des finances actuelles, ce prix serait trop élevé.

« 12 M€ est un bon prix »