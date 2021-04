Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho voulait jouer un sale tour à… Zidane !

Publié le 20 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Prêté pour l’intégralité de la saison par le Real Madrid, Gareth Bale n’aurait pas déposé ses valises à Tottenham si José Mourinho avait eu son mot à dire selon la presse anglaise.

Au cours du dernier mercato estival, Zinedine Zidane a enfin vu Gareth Bale quitter le club merengue, bien que ce soit uniquement sous la forme d’un prêt. Le Real Madrid s’était en effet mis d’accord avec Tottenham pour que cette opération se réalise. Cependant, José Mourinho ne serait pas derrière le retour du Gallois chez les Spurs . Et si The Special One , qui a été licencié lundi par ses dirigeants, avait eu son mot à dire, le retour de Bale aurait été avorté.

Mourinho n’aurait pas voulu de Gareth Bale.