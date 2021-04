Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... L'UEFA peut sauver le Qatar face à la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que la Super Ligue pourrait engendrer d'énormes changements sur le marchés des transferts, l'UEFA prend les devants avec une mesure qui pourrait refroidir les joueurs.

A l'initiative du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid, de la Juventus Turin, de l’AC Milan, de l’Inter Milan, de Liverpool, de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea, de Tottenham et d'Arsenal, la Super Ligue a été officiellement créée dimanche. Un tremblement de terre dans le football européen qui pourrait notamment avoir un impact sur les clubs ne participant pas à cette compétition, à l'image du PSG. Et pour cause, que ce soit d'un point de vue financier ou sportif, les joueurs auront naturellement tendance à faire le forcing pour rejoindre des clubs engagés en Super Ligue. Mais l'UEFA contre-attaque par le biais d'Aleksander Ceferin qui assure que les joueurs qui disputeront la Super Ligue ne pourront pas être retenus par leur sélection nationale.

«Les joueurs qui participent à cette ligue fermée ne pourront pas jouer avec leur sélection»