Mercato - Real Madrid : Mourinho aurait perdu son bras de fer pour Bale !

Publié le 20 avril 2021 à 7h30 par D.M.

Gareth Bale a été prêté par le Real Madrid à Tottenham. Un retour en Angleterre dont se serait bien passé José Mourinho.

Gareth Bale était devenu persona non grata au Real Madrid. Présent au sein du club espagnol depuis 2013, l’attaquant gallois ne rentrait plus dans les plans de Zinédine Zidane, désireux de se séparer de lui lors du dernier mercato estival. Finalement, l’entraîneur français est parvenu à ses fins, puisque Gareth Bale a été prêté à Tottenham jusqu’à la fin de la saison. Un club dont il a porté les couleurs entre 2007 et 2013.

Mourinho ne voulait pas de Gareth Bale