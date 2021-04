Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça s'agite pour ce joueur de Claude Puel !

Publié le 20 avril 2021 à 7h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Arnaud Nordin n’a toujours pas étendu son bail et certains clubs commencent à s’intéresser à lui.

Lors du prochain mercato estival, l’ASSE pourrait perdre gros. Alors que quelques prolongations seraient attendues très prochainement, comme celles d’Etienne Green, Saidou Sow ou encore Adil Aouchiche, d’autres joueurs de Claude Puel pourraient quitter le club cet été. Les Verts rencontreraient des problèmes avec l’extension du bail d’Aïmen Moueffek, le jeune latéral droit refusant toujours d’allonger son engagement avec le club stéphanois. Et comme si ce n’était pas assez, l'ASSE pourrait avoir du fil à retordre pour un autre joueur de son effectif.

Nordin intéresse quelques clubs