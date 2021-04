Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Samuel Umtiti, c’est terminé !

Publié le 20 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Plus désiré au FC Barcelone, Samuel Umtiti se verrait pousser vers la sortie par ses dirigeants alors que le Zenith Saint-Pétersbourg tenterait de s’attacher ses services.

Il était arrivé après un Euro convaincant avec l’Équipe de France en 2016. Rapidement, le défenseur central formé à l’OL s’est imposé au sein de la charnière du FC Barcelone aux côtés de Gerard Piqué, au point de signer une prolongation de contrat en 2018, lui permettant d’être lié jusqu’en juin 2023 au club culé. Après le sacre des Bleus en Russie à l’été 2018, Samuel Umtiti s’est blessé au genou et ne parvient pas à retrouver son niveau d’antan depuis. De quoi inciter les dirigeants du FC Barcelone à un sacrifice pour Umtiti, étant à présent perçu comme une potentielle vente sur le marché, à l’été 2019 et en 2020 également. Et la donne n’aurait pas changé malgré la nouvelle administration en place depuis le 7 mars avec Joan Laporta.

Le destin d’Umtiti est scellé !