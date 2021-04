Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est 15M€ ou rien pour ce dossier de Pablo Longoria !

Publié le 20 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Pour préparer l’avenir de l’OM, Pablo Longoria penserait notamment au talent de l’Inter Milan, Lucien Agoumé. Mais pour l’ancien joueur de Sochaux, il faudra mettre le prix.

Suite aux changements opérés par Frank McCourt, cela va bouger à l’OM cet été. Et sous l’impulsion de Pablo Longoria, le projet marseillais pourrait notamment se tourner vers de jeunes talents en devenir. Cela a d’ailleurs déjà pu se vérifier cet hiver avec l’arrivée de Franco Tongya et cela devrait continuer. Et grâce à ses réseaux en Italie, Longoria regarderait notamment du côté de l’Inter Milan. En effet, selon les informations de Calciomercato.com , Lucien Agoumé plairait notamment à l’OM. Mais pour réaliser ce transfert, la mission s’annonce compliquée.

Longoria est fixé pour Agoumé

Comme l’a développé le média transalpin, l’Inter Milan compte sur Lucien Agoumé, actuellement prêté à La Spezia, pour la saison prochaine. Voulant faire de l’ancien joueur de Sochaux la doublure de Marcelo Brozovic devant la défense, le club lombard pourrait toutefois se laisser tenter par un transfert, mais à une seule condition : signer un chèque d’au moins 15M€. Les prétendants d’Agoumé et l’OM sont donc prévenus.