OM - Clash : Pablo Longoria se fait fracasser par... Gilles Verdez !

Publié le 19 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Les propos de Pablo Longoria n'en finissent plus d'être commentés. Après les acteurs du football, c'est Gilles Verdez qui fracasse le président de l'OM.

« En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue ». Cette phrase de Pablo Longoria à El Pais n'en finit plus de faire polémique. Raymond Domenech, Bruno Génésio, Antoine Kombouaré, Mauricio Pochettino, Hubert Fournier ou encore Rudi Garcia ont tous réagi. Mais cette fois-ci c'est Gilles Verdez qui a fracassé le président de l'OM.

«Longoria peut rester des années à l’OM, mais pour moi, il n’est déjà plus président de l’OM»