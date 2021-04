Foot - OM

OM - Clash : Longoria se fait encore fracasser !

Publié le 18 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la sortie fracassante de Pablo Longoria, Raynald Denoueix a donné son avis sur la formation des entraîneurs français.

« En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue ». Ces derniers jours, Pablo Longoria a défrayé la chronique dans les colonnes d' El Pais en critiquant ouvertement la formation des entraîneurs en France. Les réponses se sont multipliées, et c'est au tour de Raynald Denoueix de prendre position.

«L’aspect médiatique et économique a dépassé ce qui se passe sur le terrain»