Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le combat commence pour Moise Kean !

Publié le 20 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Attaquant d’Everton prêté au PSG pour la saison, Moise Kean devrait engendrer d’intenses négociations entre les deux comités de direction, le Paris Saint-Germain étant déterminé à recruter l’avant-centre italien.

Depuis quelque temps désormais, le PSG semble chercher à définitivement s’attacher les services de Moise Kean, prêté par Everton pour l’intégralité de la saison et sans option d’achat. Entraîneur des Toffees , Carlo Ancelotti a bien fait savoir récemment que si le PSG voulait conserver Kean outre sa période de prêt, le champion de France devra « négocier » avec le pensionnaire de Premier League. Afin de mettre toutes ses chances de côté, le PSG serait prêt à sacrifier Mauro Icardi dans l’optique de proposer une offre suffisamment alléchante aux yeux d’Everton. Et le combat ne ferait que commencer.

Everton risque de mener la vie dure au PSG pour Moise Kean !