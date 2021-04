Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Florenzi... Leonardo a du pain sur la planche !

Publié le 19 avril 2021 à 17h30 par Amadou Diawara mis à jour le 19 avril 2021 à 17h32

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, Leonardo a renforcé l'effectif du PSG grâce à des prêts, avec option d'achat pour certains. Pour conserver les joueurs qui donnent satisfaction à Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG doit s'activer s'il ne veut pas se retrouver bredouille la saison prochaine.

Pour étoffer l'effectif du PSG, Leonardo n'avait pas des moyens illimités l'été dernier. La faute à la crise provoquée par le coronavirus. Ainsi, le directeur sportif du PSG a dû trouver des solutions pour satisfaire les désirs de Thomas Tuchel, qui était en poste avant l'arrivée de Mauricio Pochettino cet hiver. Pour remplir sa mission, Leonardo a bouclé plusieurs prêts, que ce soit avec ou sans option d'achat. En effet, le dirigeant du PSG a attiré à la fois Moise Kean, Alessandro Florenzi et Danilo Pereira sous la forme d'un prêt. Rafinha ayant été transféré librement. Si Danilo Pereira est prêté avec obligation d'achat, sous condition, Leonardo doit faire le nécessaire s'il désire conserver Moise Kean et Alessandro Florenzi cet été.

Leonardo a l'avantage pour Moise Kean, mais...

En ce qui concerne Moise Kean, il aurait mis tout le monde d'accord au PSG. Pour cette raison, Leonardo cherche à trouver une solution avec Everton pour obtenir son transfert définitif, car le joueur est prêté sans option d'achat. Mais comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG est loin d'être seul sur ce dossier. En effet, la Juventus veut rapatrier Moise Kean à Turin et a déjà lancé les hostilités en ce sens. Mais heureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, le buteur italien préfère continuer son avenir au PSG, plutôt que de retrouver son ancien club, selon nos informations.

Leonardo sur le point de se brûler les doigts pour Alessandro Florenzi ?