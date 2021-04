Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce constat accablant sur la vente du club !

Publié le 20 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont assuré avoir mis en vente l'ASSE pour le bien du club, Florian Gazan a une autre analyse.

« Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur ». Par le biais de cette lettre ouverte, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officiellement mis en vente l'ASSE. Un choix importants pour le deux co-présidents qui étaient arrivés au club en 2004. Mais pour Florian Gazan, ils cherchent essentiellement une issue de secours compte tenu des difficultés financières du club du Forez.

«Ils cherchent surtout à se débarrasser du club»