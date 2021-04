Foot - Mercato

Mercato : L’OM et le PSG tentent le même coup !

Publié le 19 avril 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que l’OM et son président Pablo Longoria se démènent sur le marché des transferts pour trouver un gardien numéro 1 bis et assurer la succession de Steve Mandanda, un autre club va tenter la même manœuvre cet été lors du mercato, il s’agit du PSG.

Alors que l’OM va s’activer sur le marché des transferts pour préparer la succession de Steve Mandanda en tentant d'attirer un numéro 1 bis, il n’est pas le seul club à tester cette manœuvre inédite et intéressante. En effet, le PSG et son directeur sportif Leonardo s’activent actuellement pour cet été et l’acquisition du successeur de Keylor Navas. À moyen terme, le PSG voudrait sécuriser l’après Navas et envisagerait pour cela de recruter un gardien très performant, plusieurs noms ont d'ailleurs été évoqués comme ceux de Gianluigi Donnarumma, David De Gea ou encore Hugo Lloris.

L'OM et le PSG en quête d'un numéro un bis

En clair, les directions du PSG et de l'OM pourraient donc tenter une manoeuvre similaire lors du prochain mercato estival afin d'assurer au mieux la succession de Keylor Navas et Steve Mandanda à moyen terme. L'objectif commun est clair : attirer un numéro un bis, évoluant d'abord dans l'ombre des deux titulaires, qui sera ensuite amené à prendre le relais. Reste à savoir si Leonardo et Pablo Longoria trouveront leur bonheur sur le marché...