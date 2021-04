Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision de Leonardo dictée… par Keylor Navas !

Publié le 21 avril 2021 à 15h15 par T.M.

L’été dernier, le PSG a finalement décidé de conserver définitivement Sergio Rico, initialement prêté par le FC Séville. Une décision dont Keylor Navas ne serait pas étranger.

Depuis 2019, Sergio Rico est la doublure de Keylor Navas au PSG. Initialement prêté par le FC Séville, l’Espagnol a su convaincre sa direction de le conserver définitivement. Cela était pourtant loin d’être gagné. En effet, comme l’a révélé Le Parisien , Rico était tout proche de quitter le PSG l’été dernier, Leonardo et la direction parisienne ont finalement accepté de lever l’option d’achat qui avait été négociée avec le club andalou. Désormais, le portier de 27 ans est sous contrat jusqu’en 2024 et pour cela, il peut remercier son homologue et grand ami à Paris, Keylor Navas.

Merci Keylor Navas !