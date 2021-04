Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Boudjellal et Ajroudi, c’était perdu d’avance !

Publié le 21 avril 2021 à 11h10 par T.M.

L’été dernier, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont tenté en vain de racheter l’OM à Frank McCourt. Et pour cause, leur projet n’avait aucune chance.

« Ajroudi avait réuni des fonds pour racheter l’OM. On était persuadé que McCourt voulait vendre. On s’est trompé. Il ne voulait pas vendre. Il l’a encore démontré il n’y a pas si longtemps ». Récemment, Mourad Boudjellal était revenu sur son échec pour racheter l’OM à Frank McCourt en compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi. L’été dernier, les deux hommes avaient fait part de leur intérêt pour le club phocéen, mais ils se sont à chaque fois heurtés à l’Américain. La porte était fermée à double tour et elle n’était pas prête de s’ouvrir…

« C’était impossible »