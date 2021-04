Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay a tranché pour son avenir !

Publié le 21 avril 2021 à 8h30 par B.C.

Sous contrat avec l’OL jusqu’à la fin de la saison, Memphis Depay dispose de plusieurs pistes prestigieuses pour son avenir. Mais le Néerlandais aurait les idées claires pour son avenir.

Après quatre saisons et demie à l’OL, Memphis Depay devrait changer d’air durant l’été. Le contrat du Néerlandais arrive en effet à son terme, et aucune prolongation n'est à l’ordre du jour malgré la volonté de Jean-Michel Aulas de conserver sa star. Au FC Barcelone, on suit attentivement la situation de l’attaquant puisque Ronald Koeman en a fait une priorité depuis son arrivée chez les Blaugrana l’été dernier, mais la Juventus ou encore le PSG seraient également sur les rangs. Les Bianconeri auraient d’ailleurs déjà formulé une proposition à l’entourage de Memphis Depay en vue de la saison prochaine, mais le joueur a d’autres plans pour son avenir.

Memphis voudrait le Barça