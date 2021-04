Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo joue sur tous les fronts pour cette priorité estivale !

Publié le 21 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Faisant du recrutement d’un latéral droit une gros dossier du mercato estival, Leonardo travaillerait en amont de l’ouverture du mercato et aurait activé plusieurs pistes…

Courant mars, Foot Mercato révélait que Paul Pogba serait dans les petits papiers de Leonardo, mais pas seulement. En effet, le directeur sportif du PSG prévoirait d’attirer un milieu de terrain relayeur ainsi qu’un nouveau latéral droit. Une information confirmée par Le Parisien samedi, qui a en outre assuré que Serge Aurier figurerait dans le viseur de l’ensemble de la direction parisienne. De Mauricio Pochettino à Nasser Al-Khelaïfi, tous seraient en faveur d’un retour de l’ancien arrière latéral du PSG. Mais de l’autre côté du Nord de Londres, le PSG poserait son regard sur Hector Bellerin.

Aurier, Bellerin, Emerson… Leonardo est partout