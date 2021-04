Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Super Ligue, Mbappe... Florentino Pérez lâche ses vérités !

Publié le 21 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur un éventuel transfert de Kylian Mbappé, Florentino Pérez a laissé planer le doute, tout en évoquant les changements nécessaires avec la Super Ligue.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé et son avenir fait toujours autant débat. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera inévitable afin d'éviter un départ libre. Et la principale menace se nomme le Real Madrid. Florentino Pérez a d'ailleurs évoqué ce sujet, sur fond de Super Ligue qui pourrait bien chambouler le mercato.

«Le Real Madrid a besoin d’un changement, comme dans tout cycle»