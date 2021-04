Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane en remet une couche sur le dossier Kylian Mbappé !

Publié le 20 avril 2021 à 13h45 par Th.B.

À l’instar de Florentino Pérez, Zinedine Zidane a été interrogé sur l’éventuelle venue de Kylian Mbappé cet été, sa prolongation au PSG ne semblant pas avancer à grands pas. Et l’entraîneur du Real Madrid a validé la position de son président.

À l’occasion de son passage sur le plateau d’El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi, Florentino Pérez a été surpris d’être interrogé sur le possible transfert de Kylian Mbappé alors que l’actualité incontournable est la création de la Super Ligue. Cependant, le président du Real Madrid ne s’est pas défilé et a fait passer le message suivant concernant l’attaquant du PSG qui refuse toujours de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. « Kylian Mbappé ? Je suis venu ici pour parler de la Super Ligue. C'est un grand joueur, mais tranquille. Le Real Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé là. Mbappé ne veut pas prolonger ? Je ne sais pas, demandez lui. Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux » . Alors que le flou règne autour de l’avenir de Kylian Mbappé, sa prolongation n’avançant pas concrètement du côté du PSG, un transfert pourrait donc être une option sérieuse pour la suite de sa carrière.

« Si le président l'a dit, c'est très bien (rires) »