Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste à 40M€ répond à l’intérêt de Pablo Longoria !

Publié le 20 avril 2021 à 12h10 par Th.B.

Courtisé par l’OM et particulièrement son président Pablo Longoria, Alex Moreno n’a pas nié un intérêt du club phocéen en révélant que plusieurs grandes équipes lui tourneraient autour. Néanmoins, le latéral gauche du Betis Séville a donné le ton pour son avenir.

Âgé de 27 ans, Alex Moreno pourrait débarquer à l’OM au cours du prochain mercato. En effet, Pablo Longoria chercherait à attirer un nouveau latéral gauche alors que Jordan Amavi voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Bien que Jorge Sampaoli aimerait, selon RMC Sport, conserver l’arrière latéral français, il ne faut pas écarter un départ libre d’Amavi. En ce sens, Goal a expliqué courant mars que le profil de Moreno plairait au président de l’OM, qui dispose d’un carnet d’adresses important en Espagne alors que la clause libératoire du joueur est fixée à 40M€. Interrogé sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille, Alex Moreno n’a pas éludé la question, tout en assurant pour le moment être concentré sur sa fin de saison avec le Betis Séville.

«C’est vrai que plusieurs grands clubs ont appelé mon agent»