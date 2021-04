Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De gros doutes à l’OM pour Thauvin et Amavi ?

Publié le 20 avril 2021 à 11h45 par T.M.

Du côté de l’OM, Jorge Sampaoli souhaiterait continuer avec Florian Thauvin et Jordan Amavi. Un avis qui ne serait toutefois pas partagé par tous.

Cet été, les changements seront nombreux du côté de l’OM. Toutefois, Jorge Sampaoli ne veut pas voir partir tous ses joueurs durant ce mercato. D’ailleurs, selon les informations de RMC , l’entraîneur marseillais aurait fait part à Pablo Longoria de voir Florian Thauvin et Jordan Amavi, tous les deux en fin de contrat, prolonger. Séduit par l’arrière gauche et l’ailier droit, Sampaoli entend donc continuer avec eux la saison prochain. Mais avec Thauvin et Amavi, tout pourrait ne pas se dérouler paisiblement…

Des divergences en interne !