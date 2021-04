Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre inévitable pour Arkadiusz Milik !

Publié le 20 avril 2021 à 9h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on s’activerait pour empêcher le départ d’Arkadiusz Milik cet été. Toutefois, cela pourrait ne pas suffire…

Avec déjà 4 buts en 10 matchs de Ligue 1, Arkadiusz Milik réussit de très bons débuts sous le maillot de l’OM. En janvier dernier, Pablo Longoria a donc réalisé un joli coup en allant chercher le Polonais à Naples, où il était mis de côté par Gattuso. Mais cela pourrait ne pas durer très longtemps. En effet, à peine arrivé à l’OM, Milik pourrait déjà repartir. Depuis plusieurs semaines, on annonce une clause libératoire à hauteur de 12M€ dans son contrat et cela intéresserait forcément plusieurs clubs en Europe à l’instar de la Juventus. Et face à ce très gros détail, Pablo Longoria pourrait bien ne rien pouvoir faire.

La fin approche !