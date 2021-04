Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli passent à l’action pour l’avenir de Milik !

Publié le 20 avril 2021 à 8h45 par T.M.

Arrivé cet hiver à l’OM, Arkadiusz Milik pourrait déjà repartir. Un scénario que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli tentent actuellement d’empêcher.

L’OM tient-il enfin son « grantatakan » ? Cela faisait de très longs mois que les Phocéens rechercheraient un véritable numéro 9 capable d’incarner le projet de Frank McCourt et avec Arkadiusz Milik, la perle rare pourrait avoir été dénichée. En janvier dernier, Pablo Longoria est allé chercher le Polonais à Naples et depuis son arrivée, le buteur de 26 ans apporte déjà énormément dans le groupe de Jorge Sampaoli. Mais cela pourrait n’être qu’éphémère. En effet, en raison d’une clause libératoire à 12M€, Milik pourrait déjà faire ses valises cet été. Et à l’approche du mercato estival, le danger ne cesse de se confirmer.

L’OM veut retenir Milik !

Arkadiusz Milik pourrait donc ne faire qu’un bref passage du côté de l’OM. Mais cela serait sans compter sur Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Selon les informations de RMC, le président marseillais aurait dernièrement rencontré les agents du Polonais afin d’évoquer une possible suite ensuite ensemble et sur quelles bases. Une continuité qui ferait d’ailleurs énormément plaisir à l’entraîneur de l’OM. En effet, Sampaoli ferait également le forcing pour convaincre Milik de rester afin d’avoir ce « grantatakan » sur la Canebière.