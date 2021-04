Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin prêt à prendre une grande décision pour son avenir ?

Publié le 20 avril 2021 à 10h10 par T.M.

Courtisé et proche d’un départ de l’OM il y a quelques semaines encore, Florian Thauvin pourrait finalement continuer l’aventure sur la Canebière.

A l’approche du mercato estival, Pablo Longoria voit les dossiers chauds se multiplier sur son dossier. Et parmi eux, on retrouve notamment ceux concernant les joueurs en fin de contrat à l’OM. On pense alors au cas de Florian Thauvin, qui, à 28 ans, pourrait donc partir libre à l’issue de la saison et s’offrir un nouveau défi à l’étranger. D’ailleurs, il y a quelques semaines encore, il était quasiment acté que l’international français s’en irait cet été. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Jorge Sampaoli et la promotion de Pablo Longoria. Depuis, les choses ont énormément changé pour Florian Thauvin, au point désormais d’envisager de continuer avec l’OM.

C’est loin d’être fini entre l’OM et Thauvin ?