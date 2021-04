Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid met les choses au clair pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 avril 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, le président du club de la capitale espagnole Florentino Pérez a tenu à clarifier ses intentions vis à vis de l’attaquant du PSG.

Prolongera, prolongera pas ? Pour l’heure, l’incertitude règne plus que jamais quant à l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français pourrait être vendu par le PSG l’été prochain s’il ne prolonge pas d’ici là. Le cas échéant, le club de la capitale s’exposerait au risque de le voir s’en aller librement un an plus tard, et ce dans un contexte où l’attaquant tricolore de 22 ans est cité avec insistance sur les tablettes du Real Madrid. Les Merengue souhaiteraient effectivement faire de Kylian Mbappé la tête de gondole de leur projet depuis plusieurs années, et la prochaine fenêtre estivale des transferts pourrait ainsi s’avérer être l’occasion idéale pour eux dans l’optique d’arracher sa signature.

« Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux »

Cependant, pour l’heure, rien n’aurait été entrepris dans cette perspective à en croire Florentino Pérez. Invité sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito ce lundi afin de parler de la Super Ligue européenne lancée ce dimanche qu’il préside, le patron du Real Madrid a également été interrogé sur d’autre sujets qui touchent au club madrilène, et bien évidemment Kylian Mbappé en faisait partie. « Kylian Mbappé ? Je suis venu ici pour parler de la Super Ligue. C'est un grand joueur, mais tranquille. Le Real Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé là. Mbappé ne veut pas prolonger ? Je ne sais pas, demandez lui. Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux », a tout simplement répondu Florentino Pérez. Bref, autant dire est que le président du Real Madrid s’est montré pour le moins évasif quand à la possibilité que Kylian Mbappé rejoigne la capitale espagnole prochainement.

