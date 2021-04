Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’action en coulisses contre la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 11h15 par H.G.

Tandis que le Pairs Saint-Germain a pour le moment décidé de se mettre à l’écart de la Super Ligue européenne lancée conjointement par douze écuries européennes, Nasser Al-Khelaïfi agirait de son côté en coulisses afin de réconcilier les douze écuries dissidentes avec l’UEFA.

Ce qui était un serpent de mer depuis maintenant de nombreuses années s’est officiellement concrétisé ce dimanche. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter ont conjointement annoncé leur désir de faire naître une nouvelle compétition baptisée la Super Ligue européenne. L’objectif de ses douze clubs dissidents : se séparer de l'UEFA et de la Ligue des champions afin d'accroître leurs revenus en proposant des affiches alléchantes, tout en ayant pour objectif de « sauver le football » en redistribuant cet argent aux autres clubs par effet pyramidal selon le discours tenus par Florentino Pérez ce lundi sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito . Seulement voilà, ce projet ne passe pas auprès de l’UEFA, qui a clairement condamné cette nouvelle compétition par la voix de son président Aleksander Čeferin ce lundi. Pour l’heure, le projet de ces clubs opposés à l’instance européenne bute sur un point, à savoir qu'ils ne sont que 12 membres fondateurs, alors qu’ils prévoient d’être 15. Le PSG et le Bayern Munich manquent notamment à l’appel, et les finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions ne semblent clairement pas disposés à rejoindre cette Super Ligue européenne tant ils réaffirment publiquement et par le biais de déclarations aux médias leur loyauté à l’UEFA.

Nasser Al-Khelaïfi a compris que la situation actuelle ne fait pas les affaires du PSG