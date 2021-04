Foot - PSG

PSG : La Ligue des Champions pour le PSG... grâce à la Super Ligue ? La réponse !

Publié le 20 avril 2021 à 7h15 par A.C.

Avec la création de la Super Ligue, l’UEFA souhaiterait éliminer les clubs concernés de l’actuelle édition de la Ligue des Champions. Une décision qui pourrait offrir au PSG son premier titre européen.

Voilà plusieurs décennies que le Paris Saint-Germain cherche un succès en Ligue des Champions, encore plus depuis l’arrivée des investisseurs qatari. Mais voilà que la célèbre compétition européenne pourrait passer au second plan ! Douze clubs européens, dont ne fait pas partie le PSG, ont en effet annoncé la création de la Super Ligue, un championnat européen fermé, avec 20 équipes au total. Plusieurs sources ont assuré que le PSG aurait refusé d’y participer, alors que l’UEFA a menacé d’exclusion les créateurs de cette nouvelle compétition de toute compétition nationale et internationale.

Le PSG veut gagner une Ligue des Champion sur le terrain