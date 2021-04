Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi est catégorique pour la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 22h15 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, semble avoir une position bien précise concernant la nouvelle Super Ligue.

On ne parle plus que de ça. Depuis que douze clubs européens ont annoncé la création d’une nouvelle compétition européenne, faisant dons sécession de l’UEFA et sa Ligue des Champions, le monde du football est en proie à une véritable guerre. Plusieurs clubs se sont déclarés opposés à la Super Ligue et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain. Comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, le club de la capitale semble plutôt pencher pour la nouvelle version de la Ligue des Champions, qui passera de 32 à 36 équipes engagées chaque année.

Le PSG ne changera pas d'avis pour la Super Ligue