Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi ne peut pas échapper à la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 19h45 par A.C.

D'autres indiscrétions viennent apporter une lumière nouvelle sur la position du Paris Saint-Germain et de ses dirigeants, concernant la Super Ligue.

Ce lundi, c’est peut-être une guerre qui s’est déclenchée. D’un côté douze clubs parmi les plus grands et illustres de l’histoire du football européen, de l’autre l’UEFA et la FIFA, qui défendent bec et ongles le nouveau projet de la Ligue des Champions. Pour la Super Ligue, on retrouve notamment la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City... mais pas le Paris Saint-Germain. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi s’oppose en effet à cette Super Ligue, tout comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, se déclarant toujours partisan d’une ligue européenne ouverte.

« Le PSG ? Bien sûr qu’il y sera »