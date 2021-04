PSG : Face à la Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi prend une décision fracassante !

Foot - PSG

Après avoir refusé de prendre part à la Super Ligue créée par 12 clubs européens, le PSG, par le biais de Nasser Al-Khelaïfi, a voté en faveur de la réforme de la Ligue des Champions décidée par l'UEFA.

La guerre est déclarée dans le football européen. En effet, Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal ont décidé de s'associer afin de créer une Super Ligue que le PSG et le Bayern Munich ont décidé de ne pas rejoindre. Cette ligue fermée est d'ailleurs créée en partie pour protester contre la réforme de la Ligue des Champions voulue par l'UEFA. Mais aucun camp ne semble vouloir céder du terrain.

En effet, selon les informations du journaliste du New York Times , Tariq Panja, malgré la situation de crise, le comité exécutif de l'UEFA s'est bel et bien réuni ce lundi afin de voter pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Evidemment, les membres des 12 clubs qui ont créé la Super Ligue n'étaient pas présents, et le projet a été adopté à l'unanimité, y compris par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG devient l'un des hommes les plus puissants auprès de l'UEFA et son voté n'a donc rien d'anodin. Face à la Super Ligue, la Ligue des Champions à 36 clubs a donc été adoptée par l'UEFA qui n'a pas l'intention de faire de cadeaux aux 12 clubs dissidents.

