PSG : L’énorme sortie de Mbappé après la victoire contre l’ASSE !

Publié le 18 avril 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que le PSG a décroché un succès capital face à l’ASSE (3-2) ce dimanche, Kylian Mbappé a lâché un message fort sur sa motivation avec le club de la capitale.

Au terme d’un scénario renversant, le PSG est parvenu à décrocher trois points précieux face à Saint-Etienne (3-2) ce dimanche grâce à un but de Mauro Icardi dans le temps additionnel. Quelques minutes auparavant, c’est Kylian Mbappé qui avait permis au PSG de se relancer dans le match grâce à un doublé, lui permettant de devenir le seul 3e meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avec 86 réalisations. Interrogé après cette victoire folle, Kylian Mbappé n’a pas caché son ambition pour la fin de saison avec le PSG.

« On veut participer à l’histoire du club »