Foot - PSG

PSG : Cambriolage, Di Maria... Les mots forts de Mauricio Pochettino !

Publié le 16 avril 2021 à 12h15 par D.M.

Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, Mauricio Pochettino est revenu sur le violent cambriolage dont avait été victime Angel Di Maria en mars dernier.

Le 14 mars dernier, lors de la rencontre opposant le PSG au FC Nantes, une scène peu habituelle s’était déroulée au Parc des Princes. Leonardo était descendu subitement de la tribune présidentielle afin de demander à Mauricio Pochettino de sortir Angel Di Maria du terrain. Et pour cause, le joueur argentin avait été victime d’un home-jacking, alors que sa femme et ses deux filles étaient présentes au domicile au moment des faits. Un épisode traumatisant pour Di Maria, qui avait déjà été victime d'un cambriolage lors de son passage à Manchester.

« Vous réalisez que le football passe au second plan »