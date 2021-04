Foot - PSG

PSG : Florenzi s'enflamme pour le grand retour d'Icardi !

Publié le 19 avril 2021 à 1h15 par A.D.

Peu épargné par les blessures, Mauro Icardi a fait son grand retour ce dimanche face à l'ASSE. Un retour gagnant puisque l'Argentin a marqué le but de la victoire. A l'issue de la partie, Alessandro Florenzi n'a pas manqué de féliciter le numéro 9 du PSG.

Le PSG a souffert face à l'ASSE. Mené 1-0, le club de la capitale a égalisé dans la foulée grâce à une réalisation de Kylian Mbappé. Après avoir mené 2-1, le PSG a vu l'ASSE revenir à hauteur, avant d'être sauvé par Mauro Icardi. De retour de blessure, le buteur argentin était remplaçant au coup d'envoi, mais est tout de même revenu en force avec une réalisation inscrite dans les derniers instants de la partie. Soulagé après la victoire in-extremis du PSG, Alessandro Florenzi a tenu à envoyer un message fort à Mauro Icardi.

«Mauro a marqué un super but»