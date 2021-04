Foot - PSG

PSG - Clash : Après Zidane, Pochettino recadre également Longoria !

Publié le 18 avril 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Interrogé par la presse espagnole il y a plusieurs jours, Pablo Longoria s'en est pris aux entraineurs français. Une sortie qui n'est pas du tout passée dans l'Hexagone. En effet, les entraineurs de Ligue 1 et Zinedine Zidane n'ont pas hésité à monter au créneau pour contester les propos du président de l'OM. Après la victoire du PSG face à l'ASSE ce dimanche après-midi, Mauricio Pochettino a également tenu à répondre à Pablo Longoria, et il s'est rangé du côté des entraineurs français.

Fraichement nommé président de l'OM, Pablo Longoria a accordé une interview à El Pais il y a quelques jours qui a fait grand bruit. Lors de cet entretien, l'ancien Head of Football marseillais a égratigné les entraineurs français, estimant qu'ils avaient du mal à s'exporter à l'étranger car ils ne vendaient pas d'idée de jeu collective. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue », avait-il déclaré. Un message que les entraineurs français n'ont pas du tout digéré. Et ils l'ont clairement fait savoir à Pablo Longoria.

«Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, pas du tout»

En effet, plusieurs techniciens français, et notamment Raymond Domenech, Bruno Génésio, Antoine Kombouaré ou encore Rudi Garcia se sont insurgés face aux propos de Pablo Longoria, divulguées il y a plusieurs jours. Et après ses compatriotes français, Zinedine Zidane a également pris position sur le sujet, estimant que le président de l'OM était dans le faux. « Ce que je pense des critiques de Pablo Longoria à l'encontre des coachs français ? Je pense que la formation des entraîneurs français est très bonne. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Pas du tout » , a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse ce samedi après-midi. En plus des entraineurs français, certains techniciens étrangers de Ligue 1 ont également critiqué Pablo Longoria. C'est le cas par exemple de Niko Kovac, qui officie à l'AS Monaco. « Les entraîneurs français sont sous-évalués. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de modèle. Nous avons l'exemple de Wenger à Arsenal, Gerard Houllier, en Angleterre, Zidane au Real Madrid, Deschamps en équipe nationale ou encore Galtier, qui fait un excellent travail avec Lille » , a-t-il jugé dans des propos rapportés par AS ce samedi. Et en plus de Niko Kovac, Mauricio Pochettino a également mis son grain de sel sur le sujet.

«La France, c'est aussi une ligue compétitive avec de grands entraineurs»