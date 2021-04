Foot - PSG

PSG - Malaise : La grosse annonce de Mauro Icardi après son grand retour !

Publié le 18 avril 2021 à 18h45 par D.M.

Blessé à la cuisse ces dernières semaines, Mauro Icardi a fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 ce dimanche. L'attaquant argentin a été décisif puisqu'il a inscrit le but de la victoire pour le PSG.

Recruté par le PSG contre un chèque de 50M€ en juillet 2020, Mauro Icardi s’est retrouvé à l’infirmerie de nombreuses fois. Blessé au genou et aux adducteurs en début de saison, l’attaquant argentin était éloigné des terrains, ces dernières semaines, en raison d’une douleur à la cuisse. Remis de sa blessure, Icardi a fait son retour à la compétition ce dimanche et a apporté la victoire au PSG en inscrivant le dernier but de son équipe face à l’ASSE (victoire 3-2).

«Difficile d’espérer mieux»