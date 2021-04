Foot - PSG

PSG : Berbatov rend un bel hommage à Kylian Mbappé !

Publié le 16 avril 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2021 à 10h42

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Son talent ne fait aucun doute, et Dimitar Berbatov promet l’international tricolore à un très grand avenir.