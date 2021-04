Foot - PSG

PSG : Pochettino s'enflamme pour la victoire contre l'ASSE

Publié le 18 avril 2021 à 15h53 par La rédaction

Présent en conférence de presse après la victoire contre l'ASSE (3-2), Mauricio Pochettino s'est réjoui de la mentalité des ses joueurs.