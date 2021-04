Foot - PSG

PSG : L'OM et l'OL peuvent rêver de la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que le PSG a refusé de prendre part au projet de la Super Ligue lancé par 12 clubs européens, d'autres clubs français pourraient avoir leur chance.

Ce qui n'était qu'une rumeur depuis plusieurs mois, mais c'est désormais beaucoup plus concret. Sous l'impulsion du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid, de la Juventus Turin, de l’AC Milan, de l’Inter Milan, de Liverpool, de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea, de Tottenham et d'Arsenal, la Super Ligue a été créée. Le concept est simple, une ligue composée de 20 clubs, dont 15 fixes et 5 en invités tous les ans, se déroulerait en parallèle des compétitions européennes de l'UEFA. Une révolution qui a déclenché une guerre dans le monde du football. Pour le moment, le PSG a choisi son camp en refusant d'intégrer la Super Ligue. Mais d'autres clubs français pourraient en profiter.

Deux clubs français invités dans la Super Ligue ?