Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce forte sur ces deux dossiers à 0€ !

Publié le 19 avril 2021 à 1h45 par La rédaction

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, s'est exprimé au sujet des discussions pour Gianluigi Donnarumma et Hakan Çalhanoğlu. Les deux joueurs du Milan AC arrivent en fin de contrat et seraient convoités par le club piémontais et le PSG.

Gianluigi Donnarumma et Hakan Çalhanoğlu devraient animer la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu’ils arrivent en fin de contrat avec l'AC Milan le 30 juin, la Juventus songerait à les recruter. Toutefois, le club emmené par Andrea Pirlo ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le PSG envisagerait également de recruter à la fois Gianluigi Donnarumma et Hakan Çalhanoglu. Interrogé sur ces deux dossiers, Fabio Paratici a préféré botter en touche.

Il est intervenu juste avant le match face à l’Atalanta